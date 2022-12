2022 Dünya Kupası'nda sürprizler devam ediyor... Turnuvanın favorilerinden Almanya'nın grup aşamasında elenmesi, ardından İspanya'nın son 16'da organizasyona veda etmesi büyük şaşkınlık yaratmıştı. 5 kez Dünya Kupası'nı müzesine götürerek tarih yazan Brezilya'nın da çeyrek finalde havlu atması büyük ses getirmişti. Son olarak dün de belki de son kez Dünya Kupası maçına çıkan, tarihin en iyi futbolcuları arasında yer alan Cristiano Ronaldo'lu Portekiz, turnuvanın sürpriz takımı Fas'a 1-0 kaybetti ve Katar'daki macerası sona erdi.

Hem Erik ten Hag'la hem de yönetimle sorun yaşadı

Futbolseverler, CR7'nin artık Dünya Kupası'nda boy gösteremeyecek olmasından büyük hayal kırıklığı yaşarken, Ronaldo da son düdükle beraber gözyaşlarına hakim olamamıştı. 37 yaşındaki yıldız, efsanesi olduğu Manchester United'dan hem hocası Erik ten Hag hem de yönetimle yaşadığı sorunlar nedeniyle Dünya Kupası'nın başında ayrılmıştı.





United'ı hedef almıştı

Kırmızı Şeytanlar'daki ayrılık süreci sancılı geçen Portekizli süperstar için birçok iddia ortaya atılmıştı, Ronaldo ise iddialar karşısında verdiği röportajda kendisini savunmuş ve ManU'yu hedef almıştı. Zor günler yaşayan Ronaldo bir de Portekiz Milli Takımı'nda yedek kalma şoku yaşamıştı.

Fas maçında eleştiri okları Santos'a...

Tecrübeli oyuncu, Son 16 Turu karşılaşmasında 6-1 kazandıkları İsviçre mücadelesine yedek başlamış ve 73. dakikada oyuna girmişti. Portekiz mücadeleyi 6-1 kazanınca teknik direktör Fernando Santos bu kararından dolayı çok eleştirilmemişti. Ancak çeyrek finalde 1-0 kaybettikleri Fas karşılaşmasına da Ronaldo yedek başlamış ve maçı 1-0 kaybedip Dünya Kupası'na veda edince Portekiz'de hedef adam olarak teknik direktör Santos gösterilmişti.

'Ülkeme ve takım arkadaşlarıma asla sırtımı dönmedim'

Futbol dünyasından da CR7'ye destek mesajları yağmıştı. Sahayı ağlayarak terk eden 37 yaşındaki futbolcu maçın gecesinde konuşmazken beklenen açıklama bugün geldi. Ronaldo, "Portekiz ile bir Dünya Kupası kazanmak kariyerimin en büyük ve en tutkulu hayaliydi. Elimden gelen her şeyi verdim. Sahada her şeyi denedim. Kavgadan asla kaçmadım ve rüyamdan vazgeçmedim. Ne yazık ki, bu rüya gerçekleşmedi. Öfkeli bir tepki vermek işe yaramazdı. Sadece herkesin bilmesini istiyorum ki; çok şey söylendi, çok şey yazıldı, çok spekülasyon yapıldı ama Portekiz'e olan bağlılığım bir an bile değişmedi. Her zaman, bu ülkenin hedefleri için savaştım. Ülkeme, takım arkadaşlarıma asla sırtımı dönmedim. Şimdilik söylenecek çok fazla bir şey yok. Teşekkürler Portekiz. Teşekkürler Katar. Rüyam, hala devam ediyorken çok güzeldi. Şimdi, zaman en büyük rehberimiz olacak. Herkes kendi dersini çıkaracaktır" dedi.





Pele ve Lebron da destek verdi

Sosyal medya hesabından bu paylaşımı yapan yıldız futbolcuya yine dünyanın dört bir yanından destek mesajları geldi. Bu mesajlardan ilgi çekenleri de oldu. Dünya futbolunun en iyi oyuncuları arasında yer alan Brezilyalı Pele, "Bizi gülümsettiğin için teşekkürler arkadaşım" yorumunu yaparken, basketbol tarihinin efsanevi yıldızlarından Lebron James de 'Efsane!' mesajını gönderdi.

Mbappe'den flaş yorum

En dikkat çeken yorum ise çeyrek finalde İngiltere'yi eleyerek yarı finale çıkan Fransa'nın süperstarı Kylian Mbappe'den geldi. Fransız ekibi PSG'de, Ronaldo'nun rekabet ettiği Lionel Messi'yle birlikte forma giyen 23 yaşındaki yıldız, 'Kral tacı', 'Teşekkür ve minnet duyma' ve keçi emojileriyle CR7'nin gönderisine yorum yaptı. Mbappe'nin yorumu kısa sürede yüzbinlerce beğeni aldı.

Saygısı ve hayranlığı geçmişe dayanıyor

Dünyada sürekli Messi-Ronaldo kıyaslaması yapılırken genelde futbolcular daha yakın ilişkiler kurduğu isimden yana olurlardı. Örnek vermek gerekirse Messi'nin takım arkadaşları Arjantinli süperstarın, Ronaldo'nun takım arkadaşları da Portekizli yıldızın daha iyi olduğunu savunurlardı. Ancak Messi'nin takım arkadaşı Mbappe'nin, Ronaldo'ya olan saygısı ve hayranlığı geçmişe dayanıyor.

Küçükken idolünün Cristiano Ronaldo olduğunu açıklayan Fransız yıldızın gençlik odasında CR7'nin posterlerinin olduğu görülmüştü.

'Çocukluk kahramanımdı'

Yıldız oyuncu, Ronaldo hakkında da Madrid-PSG maçı öncesinde, "Ronaldo benim çocukluk kahramanımdı. Madrid'de onunla tanışmak çok çılgıncaydı. Ama rekabetçi bir kişiyim ve daima kazanmak, kazanmak ve kazanmak istiyorum. Bu yüzden önümüzde kim olduğu önemli değil. Kazanmak istiyoruz" demişti.