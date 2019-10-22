Cristiano Ronaldo'ya çılgın teklif!

Juventus'un yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo'ya dudak uçuklatan teklif... İddiaya göre ABD'li bir yatırım devi, yıldız oyuncuyu aradı. "Instagram hesabını 100 milyon euro karşılığında, bir yıllığına kiralamak istiyoruz" teklifini yaptı.

22 Ekim 2019, Salı 08:23 Son Güncelleme:
- A +
Cristiano Ronaldo'ya çılgın teklif!

İtalyan devi Juventus'un yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo'ya dudak uçuklatan teklif... İddiaya göre ABD'li bir yatırım devi, yıldız oyuncuyu aradı. "Instagram hesabını 100 milyon euro karşılığında, bir yıllığına kiralamak istiyoruz" teklifini yaptı.

ABD basını, Ronaldo'nun teklifi değerlendirdiğini yazdı.

Ronaldo'yu Instagram'da 187 milyon kişi takip ediyor.

Ronaldo, Instagram'dan 38.2 milyon sterlin'lik gelir elde etmişti.

https://www.instagram.com/cristiano/?hl=tr

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...