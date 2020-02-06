Cristiano Ronaldo’nun yokluğuna tazminat davası!

2019’un temmuz ayında İtalya Serie A ekiplerinden Juventus ile Güney Kore’nin K-League yıldızlarının karması özel bir dostluk maçında karşı karşıya geldi. Mücadelede ise Juve’nin yıldızı Cristiano Ronaldo, sahada yer almadı.

Bu durum karşısında Güney Koreli futbolseverler, açtıkları davayı kazandı.

Organizasyonda Portekizli süperstarın oynayacağının garantisini alan ancak hüsrana uğrayan iki taraftara 312’şer Dolar (bin 867 TL) tazminat verildi. Davası sonuçlanmayan 87 kişinin daha olduğu öğrenildi.