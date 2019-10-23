Juventus'un Portekizli süperstarı Cristiano Ronaldo'nun Birleşik Amerikalı eski model ve öğretmen Kathryn Mayorga'ya 2009 yılında Las Vegas'taki bir otelde tecavüz ettiği öne sürülmüş ancak konuyla ilgili açılan davada yeterli delil bulunamadığı için yıldız isme herhangi bir ceza çıkmamıştı. Ada basınının davayla ilgili ele geçirdiği belgelerse iddialara yepyeni bir boyut kazandırdı.

Polis ile savcılar arasındaki 100 sayfalık e-mail yazışmalarına ulaşan The Sun gazetesi, okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde müfettiş Jeffrey Guyer'ın savcıya gönderdiği bir notta "DNA sonuçları geldi ve Ronaldo'nunki ile eşleşti." ifadelerini kullandığını, Ronaldo'nun ise avukatlarına "Mayorga bana 'Hayır, dur' diye bağırdı." itirafında bulunduğunu yazdı.

Öte yandan dünyaca ünlü haber ajansı Associated Press de 34 yaşındaki futbolcunun avukatları vasıtasıyla Las Vegas'taki mahkemeden Mayorga'nın açtığı tecavüz davasının reddini ya da kapalı kapılar ardında anlaşılmasına hükmedilmesini talep ettiğini kaydetti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler