Manchester United'ın deplasmanda Everton'a 1-0 mağlup olduğu maçta Cristiano Ronaldo'nun bir taraftara yaptığı hareket gündem oldu.

Maçın son düdüğüyle birlikte oyuncuların soyunma odasına gittiği sırada Cristiano Ronaldo, fotoğrafını çekmek isteyen genç bir taraftarın eline vurdu ve telefonunu kırdı. Bu anları kaydeden görüntüleri ortaya çıkmasının ardından yıldız oyuncu hakkında Merseyside polisi soruşturma başlattı.

Olayın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan 37 yaşındaki futbolcu, "Zor zamanlarda duygularımızı kontrol etmek hiç kolay değil. Her zaman saygılı, sabırlı ve güzel oyunu seven gençlere örnek olmalıyız. Hareketim için özür dilerim ve mümkünse bu taraftarı fair play ve sportmenlik adına Old Trafford'daki bir maça davet etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

"Sırf o Cristiano Ronaldo diye neden bunu yapalım?"

Genç taraftarın annesi, Ronaldo'nun davetine tepki göstererek reddetti.

"Sokakta saldıran biri daha sonra bizi akşam yemeğine davet etse bunu kabul etmezdik. Sırf Cristiano Ronaldo diye neden bunu yapalım?"

"Oğlum Oğlum oraya gitmek istemediği ve Ronaldo'yu görmek istemediği için teklifini nazikçe reddettik. Bu benim değil, oğlumun kararı."

Genç taraftarın annesi konuyla ilgili polis soruşturmasının devam ettiğine de dikkat çekti.