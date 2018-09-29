Juventus'un Portekizli süperstarı Cristiano Ronaldo'nun 2009 yılında Birleşik Amerikalı Kathryn Mayorga'ya Las Vegas'taki bir otelin odasında tecavüz ettiği iddia edilmişti.

Konuyla ilgili aylar sonra konuşan Mayorga da Der Spiegel'e verdiği röportajda olayları doğrulamış ve gündemi sarsacak açıklamalarda bulunmuştu.

Olayın yeniden gün yüzüne çıkmasının ardından Ronaldo'nun avukatlarından söz konusu iddialara yanıt geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Spiegel'de çıkan haber açıkça yasa dışıdır. Bu haber, Cristiano Ronaldo'nun kişilik haklarına çok ciddi bir şekilde zarar vermektedir. Kişilerin özel hayatıyla ilgili şüphelere yönelik bu haber kesinlikle kabul edilemez. Dolayısıyla böyle bir iddianın tekrar üretilmesi zaten hukuksuzdur.

Son yıllarda kişilik haklarıyla ilgili olarak işlenmiş en büyük ihlallarden biri olan bu durum karşısında Spiegel dergisine manevi tazminat davası açmak için girişimlere başladık."

Yunus DİLBER / fanatik.com.tr