İngiltere Premier Lig'de Manchester United forması giyen Cristiano Ronaldo ailesi ile tatildeyken şok bir haber aldı.

The Sun'da yer alan habere göre Cristiano Ronaldo'nun 1.7 milyon Sterlin değerindeki Bugatti Veyron model aracı, İspanya Majorca'da kazaya karıştı. Saat 11:00 civarında bir kır evinin kapısına çarpan otomobildeki sürücünün Ronaldo olmadığı ve olayda yalnızca maddi hasar oluştuğu bildirilirken, polisin kaza hakkında inceleme başlattığının altı çizildi.

Kazaya başka bir aracın karışmadığı ve lüks aracın ön tarafının ciddi oranda hasar aldığı da aktarılanlar arasında yer aldı.

(Fotoğraf, Instagram'dan alınmıştır)

Tatil için aracını getirtti

Ailesi ile tatilde olan Portekizli yıldızın bu süre içerisinde kullanmak için bir servet değerindeki aracını getirttiği de haberin detaylarında belirtildi. Lüks harcamaları ile sık sık gündeme gelen Portekizli yıldızın garajında birbirinden değerli birçok otomobil bulunuyor.



