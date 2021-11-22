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Cristiano Ronaldo'dan Ole Gunnar Solskjaer'e veda mesajı

Manchester United'ın teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayırmasının ardından, takımın yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Norveçli teknik adama veda etti.

22 Kasım 2021, Pazartesi 18:16 Son Güncelleme:
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Cristiano Ronaldo'dan Ole Gunnar Solskjaer'e veda mesajı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Ole Gunnar Solskjaer'e veda etti.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Ronaldo, "Old Trafford'a ilk geldiğimde forvetimdi, Manchester United'a döndüğümde ise teknik direktörüm. Ama hepsinden önemlisi, Ole olağanüstü bir insan. Ona her şeyin en iyisini diliyorum." ifadelerinde bulundu.

Cristiano Ronaldo'nun paylaşımı şu şekilde:


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