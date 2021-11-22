İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Ole Gunnar Solskjaer'e veda etti.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Ronaldo, "Old Trafford'a ilk geldiğimde forvetimdi, Manchester United'a döndüğümde ise teknik direktörüm. Ama hepsinden önemlisi, Ole olağanüstü bir insan. Ona her şeyin en iyisini diliyorum." ifadelerinde bulundu.

Cristiano Ronaldo'nun paylaşımı şu şekilde:



