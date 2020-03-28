Corona virüs salgını nedeniyle İtalya'da hayat durmuş durumda. Buna spor kulüpleri de dahil. Tüm sportif faaliyetlerini durduran kulüpler bu süreçte önemli bir maddi sınav da veriyorlar. Kulüplere en büyük yardımı yapan isimler ise futbolcular oldu.

Tuttosport’un haberine göre; Juventus'un dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo, kulüp çalışanlarının maaşlarının ödenebilmesi için kendi maaşından 3.8 milyon euro kesinti yapılmasını kabul etti.

Yıldız futbolcunun bu hareketi dünya basınında oldukça büyük yankı uyandırdı. Sosyal medyadan ise yıldız futbolcuya tebrik mesajları iletildi.

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