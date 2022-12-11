Portekiz, çeyrek final maçında Fas'a yenilerek 2022 Katar Dünya Kupası'na veda ederek tarihi bir şok yaşadı.





GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Fas maçına da İsviçre maçında olduğu gibi yine yedek başlayan Ronaldo, Dünya Kupası'na veda sonrası gözyaşlarını tutamamıştı.

RONALDO'DAN İLK AÇIKLAMA

Cristiano Ronaldo resmi Instagram hesabından, 2022 FIFA Dünya Kupası'ndan Portekiz olarak elenmeleri ve hakkında çıkan iddialarla ilgili bir açıklama yaptı.

İşte Portekiz'in süper yıldızı Cristiano Ronaldo'nun açıklamaları;

'EN BÜYÜK HAYALİM DÜNYA KUPASI'NI KAZANMAKTI'

'Portekiz ile bir Dünya Kupası kazanmak kariyerimin en büyük ve en tutkulu hayaliydi. Neyse ki Portekiz de dahil olmak üzere uluslararası alanda birçok kupa kazandım. Ülkemizin adını dünyanın zirvesine yazdırmak en büyük hayalimdi. Bunun için savaştım. Bu rüya için çok mücadele ettim. '

'NE YAZIK Kİ BU RÜYA GERÇEKLEŞMEDİ'

"16 yıl boyunca Dünya Kupası'nda mücadele ettim, goller attım, her zaman harika oyuncularla birlikte milyonlarca Portekizli tarafından desteklendim. Elimden gelen her şeyi verdim. Sahada her şeyi denedim. Kavgadan asla kaçmadım ve rüyamdan vazgeçmedim. Ne yazık ki, bu rüya gerçekleşmedi."

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'ÜLKEME ASLA SIRTIMI DÖNMEDİM'

'Öfkeli bir tepki vermek işe yaramazdı. Sadece herkesin bilmesini istiyorum ki; çok şey söylendi, çok şey yazıldı, çok spekülasyon yapıldı ama Portekiz'e olan bağlılığım bir an bile değişmedi. Her zaman, bu ülkenin hedefleri için savaştım. Ülkeme, takım arkadaşlarıma asla sırtımı dönmedim.'

'HERKES KENDİ DERSİNİ ÇIKARACAKTIR'

'Şimdilik söylenecek çok fazla bir şey yok. Teşekkürler Portekiz. Teşekkürler Katar. Rüyam, hala devam ediyorken çok güzeldi. Şimdi, zaman en büyük rehberimiz olacak. Herkes kendi dersini çıkaracaktır.'



