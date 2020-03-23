Corona virüsü salgınının İtalya'da da yayılmasının ardından ülkesi Portekiz'e giderek kendisini ve ailesini karantinaya alan Cristiano Ronaldo, örnek olması için çocuklarının ellerini dezenfekte ettiği görüntüleri 208 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabında paylaştı.

Serie A ekibi Juventus'un yıldız futbolcusu Ronaldo, sosyal medya hesabından corona virüsü salgınına karşı bireysel olarak alınması gereken tedbirler hakkında hayranlarını bilgilendiriyor.