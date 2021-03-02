Juventus'un Portekizli yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, attığı gollerle Serie A'da ve Avrupa kupalarında adından söz ettiriyor. 36 yaşındaki futbolcu 2018 yılında Real Madrid'den transfer olduğu Juventus'la çıktığı 118 maçta 91 kez ağları havalandırmayı başardı.

Tam bir gol makinesine dönüşen Ronaldo'nun serbest vuruşlarla başı dertte. Portekizli futbolcu son kullandığı 65 serbest vuruşun sadece 1 tanesini gole çevirebildi. Son olarak Temmuz 2020'de Torino karşısında oynanan derbide frikikten gol atabildi.

"Ronaldo'ya inanıyorum"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Juventus Teknik Direktörü Andrea Pirlo, "Serbest vuruş hedefleri önemlidir, özellikle sıkışan oyunları açma konusunda şanstır. Ronaldo iyi antrenman yapıyor ve gelişiyor. Yakında bir serbest vuruştan gol atacağına inanıyorum" dedi.