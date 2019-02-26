Futbol dünyasında başarıdan başarıya koşan Cristiano Ronaldo iş dünyasında da önemli yatırımlara atılıyor. Yıldız oyuncu Madrid'de açacağı saç ekim merkezine önemli bir yatırım yaptı. Yeni açacağı merkeze 1 milyon dolarlık bir yatırım yapan Ronaldo, ileride bu rakamı 25 milyon dolara kadar çıkaracak. Madrid'de açılacak olan merkezi 34 yaşındaki oyuncunun kız arkadaşı Georgina Rodriguez'in yöneteceği belirtildi.

Ronaldo yaptığı açıklamada; "Futbol dışında araştırma, sağlık ve teknoloji tutkunuyum. Yatırım yapmak istediğim alanlar bunlar. Yıllarca yaşadığım Madrid'de uluslararası bir klinik açmak istedim." şeklinde konuştu. Cristiano Ronaldo'nun saç ekim merkezinde 18 oda bulunacak ve 150 uzman çalışacak.