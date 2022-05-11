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Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez'in bebeklerinin ismi belli oldu

Dünyaca ünlü Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo ile nişanlısı Georgina Rodriguez, yeni doğan kızlarına verdikleri ismi açıkladı.

11 Mayıs 2022, Çarşamba 09:15 Son Güncelleme:
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Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez'in bebeklerinin ismi belli oldu

Cristiano Ronaldo ve sevgilisi Georgina Rodriguez, 18 Nisan'da ikiz çocuklarından erkek olanının doğumda vefat ettiğini ancak kızlarının hayatta kaldığını açıklamıştı.

Oğullarının acısıyla sarsılan ünlü çift, duygularını "Yeni doğan oğlumuzu kaybettik. Bu, bir anne ve bir babanın yaşayabileceği en büyük acı. Kızımızın doğumu, biraz da olsa bize güç, umut ve mutluluk veriyor. Canım oğlumuz, sen bizim meleğimizsin. Seni her zaman seveceğiz." sözleriyle dile getirmişti.

İkiliden Rodriguez, sosyal medya hesabından yeni doğan kızının fotoğraflarını yayınladı.

Georgina Rodriguez, paylaşımında Ronaldo ile bebeklerine 'Bella Esmerelda' ismini verdiklerini açıkladı.

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