Cristiano Ronaldo ve sevgilisi Georgina Rodriguez, 18 Nisan'da ikiz çocuklarından erkek olanının doğumda vefat ettiğini ancak kızlarının hayatta kaldığını açıklamıştı.

Oğullarının acısıyla sarsılan ünlü çift, duygularını "Yeni doğan oğlumuzu kaybettik. Bu, bir anne ve bir babanın yaşayabileceği en büyük acı. Kızımızın doğumu, biraz da olsa bize güç, umut ve mutluluk veriyor. Canım oğlumuz, sen bizim meleğimizsin. Seni her zaman seveceğiz." sözleriyle dile getirmişti.

İkiliden Rodriguez, sosyal medya hesabından yeni doğan kızının fotoğraflarını yayınladı.

Georgina Rodriguez, paylaşımında Ronaldo ile bebeklerine 'Bella Esmerelda' ismini verdiklerini açıkladı.