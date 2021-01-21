Cristiano Ronaldo tarihin en golcü oyuncusu oldu! 760 gol...

Juventus'un İtalya Süper Kupa finalinde Napoli'yi 2-0 yendiği maçta ilk golü atan Cristiano Ronaldo, böylece bilenen en golcü oyuncu unvanına ulaştı. Kimi kaynaklarda 805 golü, bazı kaynaklarda 759 golü olduğu iddia edilen Josef Bican'ı bu golle geçen Portekizli yıldız Cristano Ronaldo dünyanın en golcü oyuncusu unvanına tek başına sahip oldu

Ronaldo 1039 resmi maçta 760 gol atarken Messi hali hazırda 719 golle 5.sırada yer alıyor

760 -C. Ronaldo

759 - Josef Bican

757 - Pele

743 - Romario

719 - Lionel Messi





Ronaldo 33. kupasını kazandı

Cristiano Ronaldo aynı zamanda kariyerinin 33. kupasını kazanmış oldu. Bu alanda da Messi'nin 34 kupası yer alıyor. Cristiano Ronaldo, Juventus kariyerinde iki kez Serie A şampiyonluğu dışında iki kez İtalya Süper Kupası'nı kazanma başarısını gösterdi



