Cristiano Ronaldo, sosyal medyadan servet kazanıyor

Dünya futbolunun şimdiden efsane oyuncuları arasına giren Cristiano Ronaldo, futboldan kazandığı paranın çok daha fazlasını artık sanal alemde kazanıyor... İngiltere’nin yüksek tirajlı gazetelerinden The Sun’ın haberine göre Ronaldo, sosyal medya hesabı Instagram’da paraya para demiyor.

Şu an formasını giydiği İtalyan devi Juventus’ta yıllık 27 milyon Pound (211 milyon TL) kazanan Ronaldo, 195 milyon takipçisi olduğu İnstagram’da bu yıl paylaştığı sponsorlu paylaşımlarından toplamda 38.2 milyon Pound’u (298.8 milyon TL) cebine indirdi. 2019’da 34 sponsor firmanın reklamını yapan CR7, her paylaşımından ortalama 780 bin Pound (6.1 milyon TL) kazandı.

Messi’ye fark attı

Yıldız futbolcu listenin zirvesinde yer alırken, hem ezeli rakibi Lionel Messi hem de bu alandaki diğer rakiplerine adeta fark attı. İkinci sırada yer alan Messi, İnstagram’dan bu sene 18.7 milyon Pound gelir elde ederken, her paylaşımından 518 bin Pound elde etti.

Üçüncü sırada ABD’li ünlü TV yıldızı Kendall Jenner yer aldı. Jenner, yılda 12.7 milyon Pound kazanırken, paylaşımlarından ortalama 489 bin Pound kazandı. Bu üçlüyü ise 8.6 milyon Pound’la İngilizler’in eski ünlü futbolcusu David Beckham takip etti.

Listenin ilk 10’unda PSG’den Neymar, Milan’a transfer olan Zlatan İbrahimovic ve Brezilyalı eski futbolcu Ronaldinho da kendisine yer bulmayı başardı.

Bu sezon ödülleri van Dijk ve Messi’ye kaptıran Ronaldo, önceki gün Dubai Globe Soccer organizasyonunda Yılın En İyi Futbolcusu seçildi.

34 yaşındaki Portekizli süperstar, arkadan bağladığı yeni saç stiliyle de dikkatleri üzerine çekti.

Bu elin değeri 4.7 milyon TL

Bu sezon Avrupa’da Yılın Futbolcusu ödülünü Virgil van Dijk’e, The Best ve Ballon d’Or ödüllerini de Lionel Messi’ye kaptıran Cristiano Ronaldo, önceki gün Katar’da düzenlenen Dubai Globe Soccer organizasyonunda Yılın En İyi Futbolcusu seçildi. Beyaz bir kıyafet giyen Ronaldo’nun sol elindeki yüzüğünün 1.5 milyon TL, bilekliğinin 391 bin TL ve Rolex marka saatinin 2.9 milyon TL olduğu öğrenildi. Yani CR7’nin bu elinin değeri toplamda 4 milyon 791 bin TL’ydi.