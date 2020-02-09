Cristiano Ronaldo Serie A tarihine geçti

Serie A'nın 23.hafta maçında Juventus deplasmanda Hellas Verona'ya 2-1 kaybetti. konuk ekibin tek golünü atan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo böylece üst üste 10 lig maçında gol atmayı başardı ve Juventus tarihinde bunu başaran ilk oyuncu oldu. Ronaldo aynı zamanda Serie A tarihinde 10 ve üzeri maç sayısında üst üste gol atan üç oyuncu arasına girdi.

Serie A'da üst üste en çok maç gol atanlar

11 Ezio Pascutti (Bologna)

11 Gabriel Batistuta (Fiorentina)

10 Cristiano Ronaldo (Juventus - devam ediyor)

Real Madrid'te üst üste 11 maç gol atmıştı

Cristiano Ronaldo, 2014 yılı Ağustos ile Kasım arasında Real Madrid forması altında üst üste 11 lig maçında gol atıp kişisel rekorunu kırmıştı. Portekizli oyuncunun 2018 yılı içinde 10 maçlık bir başka serisi daha var. Ronaldo gelecek hafta Brescia maçında hem bu rekoru hem de Serie A rekorunu egale etmek için sahaya çıkacak.

fanatik.com.tr / Tolga Kuru