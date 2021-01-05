Cristiano Ronaldo durdurulamıyor... İtalyan devi Juventus, Serie A'da Udinese'yi 4-1'le geçti, kritik mücadeleye Portekizli süperstar damga vurdu.

35 yaşındaki oyuncu attığı 2 golle galibiyetin mimarı olurken, aynı zamanda tarihe de geçti. Bu zamana kadar 5 kez Ballon d'Or alan ve geçtiğimiz günlerde 'Yüzyılın En İyi Futbolcusu' unvanına layık görülen CR7 kariyerindeki gol sayısını 758'e çıkardı.

Messi de peşinde

Bu alanda dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen Pele'yi (757) geride bırakan Ronaldo'nun önünde artık tek bir engel kaldı: Josef Bican... Çek oyuncu kariyerinde tam 805 gol atıp, zirveye yerleşirken, artık Ronaldo'nun da tek hedefi liderliği ele geçirmek. Öte yandan yıldız oyuncunun en büyük rakibi olan 33 yaşındaki Lionel Messi'nin de 644 golü bulunuyor.

48 gole ihtiyacı var

Udinese maçında attığı iki golle 757 gollü Pele'yi geride bırakan Cristiano Ronaldo'nun futbol tarihinin en golcü futbolcusu olmak için 48 gole daha ihtiyacı var. Öte yandan CR7 ligdeki gol krallığı yarışında Lukaku'yu (12) geride bırakarak zirveye yerleşti.