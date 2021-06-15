Cristiano Ronaldo: Önemil olan kazanmaktı

Portekiz'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, 3-0 kazandıkları Macaristan maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Ronaldo karşılaşma ve kendi performansıyla ilgili, "Önemli olan kazanmaktı. Çok iyi savunma yapan bir rakibe karşı zor bir maç oynadık ama 3 gol atmayı başardık. 2 gol atıp Maçın Adamı olmamı sağlayan takımıma minnettarım" dedi.

Turnuvanın en golcüsü

Mücadelede 2 gol atan 36 yaşındaki futbolcu maçın yıldızı seçildi. Portekizli yıldız ayrıca toplamdaki gol sayısını 11 çıkartarak Fransız efsane Michel Platini'yi geride bıraktı ve Avrupa Şampiyonası tarihinin en çok gol atan futbolcusu oldu.