Cristiano Ronaldo: Önemil olan kazanmaktı
Portekiz'in Macaristan'ı EURO 2020 F Grubu'nda 3-0 mağlup ettiği maçta 2 gol atan ve maçın yıldızı seçilen Cristian Ronaldo karşılaşmanın ardından "Önemli olan kazanmaktı. Çok iyi savunma yapan bir rakibe karşı zor bir maç oynadık ama 3 gol atmayı başardık. 2 gol atıp Maçın Adamı olmamı sağlayan takımıma minnettarım" ifadelerini kullandı.
Portekiz'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, 3-0 kazandıkları Macaristan maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
Ronaldo karşılaşma ve kendi performansıyla ilgili, "Önemli olan kazanmaktı. Çok iyi savunma yapan bir rakibe karşı zor bir maç oynadık ama 3 gol atmayı başardık. 2 gol atıp Maçın Adamı olmamı sağlayan takımıma minnettarım" dedi.
Turnuvanın en golcüsü
Mücadelede 2 gol atan 36 yaşındaki futbolcu maçın yıldızı seçildi. Portekizli yıldız ayrıca toplamdaki gol sayısını 11 çıkartarak Fransız efsane Michel Platini'yi geride bıraktı ve Avrupa Şampiyonası tarihinin en çok gol atan futbolcusu oldu.