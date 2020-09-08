Cristiano Ronaldo, Portekiz'in UEFA Uluslar Ligi'nde İsveç ile oynayacağı maçta ilk yarı bitmeden takımını 1-0 öne geçirdi. Ronaldo böylece A Milli Takım forması altında 100. golünü attı. Ronaldo, dışında dalya diyen yani 100 gol ve üzerinde atan diğer isim İranlı Ali Daei olmuştu

Portekiz A Milli Takımı ile 165 maçta 100 gol ve maç başına 0,61 gibi müthiş bir ortalama yakalayan Ronaldo, bu alanda İran adına 109 gol atan Ali Daei'nin ardından ikinci sırada yer alıyor

Puskos 84 golle üçüncü sırada yer alırken Lionel Messi Arjantin adına 70 golle ilk 15 oyuncu arasında yer aldı