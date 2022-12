Cristiano Ronaldo milli takım kararını verdi!

2022 Katar Dünya Kupası çeyrek finalinde Fas'a 1-0 elenerek turnuvaya vedan eden Portekiz'de Cristiano Ronaldo'nun milli takımı bırakıp bırakmayacağı netlik kazandı. Fas maçının ardından gözyaşlarıyla sahayı terk eden dünyaca ünlü yıldız Portekiz Milli Takımı için flaş bir karar aldı. İşte ayrıntılar...









SON DÜNYA KUPASI

2022 Katar Dünya Kupası, Cristiano Ronaldo'nun son dünya kupası oldu. Milli takım kariyerinde EURO 2016 zaferi bulunan Ronaldo'nun en büyük hayali Portekiz Milli Takımı ile 2022 Dünya Kupası'nı kazanmaktı fakat çeyrek finalde gelen Fas mağlubiyeti bu hayalleri suya düşürdü.

2022 Katar Dünya Kupası H Grubu'nda Güney Kore, Gana ve Uruguay'la aynı grupta bulunan Portekiz, 6 puan toplayarak adını son 16 turuna yazdırmıştı. Portekiz Milli Takımı, Ronaldo'nun yedek kulübesinde başladığı ve Goncalo Ramos'un yıldızlaştığı maçta İsviçre'yi 6-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmıştı.

Çeyrek finalde rakip, Belçika, Hırvatistan ve Kanada'nın bulunduğu grubu 7 puanla zirvede tamamlayan ve son 16 turunda İspanya'yı saf dışı bırakan Fas'tı... İsviçre'yi 6-1 mağlup eden Portekiz, Fas karşısında mutlak favori olduğu maçta 1-0 mağlup olarak Katar'a veda etti.

RONALDO GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Cristiano Ronaldo ve takım arkadaşları dev organizasyona veda edilmesinin ardından sahanın ortasında yıkıldı. Dünyaca ünlü futbolcu sahanın ortasında ağlamaya başladı ve gözyaşlarına hakim olamadı. Ronaldo doğrudan soyunma odasına gitti. Cristiano Ronaldo, İsviçre maçının ardından Fas ile oynanan müsabakaya da yedek kulübesinde başladı.

RONALDO'DAN İLK MESAJ

2022 Katar Dünya Kupası çeyrek finalinde gelen Fas mağlubiyeti sonrası Cristiano Ronaldo sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Ronaldo Katar'da Dünya Kupası'ndan elenmenin acısı yaşandıktan sonra şu ifadeleri kullandı:

"Portekiz için bir Dünya Kupası kazanmak, kariyerimin en büyük ve en iddialı hayaliydi. Neyse ki Portekiz dahil uluslararası boyutta birçok şampiyonluk kazandım, ama ülkemizi Dünya'nın en yüksek seviyesine taşımak en büyük hayalimdi. Bunun için savaştım. Bu hayal için çok savaştım. 16 yıl boyunca Dünya Kupalarında her zaman harika oyuncuların yanında ve milyonlarca Portekizlinin desteğiyle her şeyimi verdim. Her şeyi sahada bırakın! Yüzümü asla mücadeleye çevirmedim ve bu hayalimden asla vazgeçmedim. Ne yazık ki dün rüya sona erdi. Isıya tepki vermeye değmez. Hepinizin bilmesini istiyorum ki çok şey söylendi, çok yazıldı, çok spekülasyon yapıldı, ama Portekiz'e olan bağlılığım bir an bile değişmedi. Her zaman herkesin hedefi için savaşan taraf oldum ve meslektaşlarıma ve ülkeme asla sırtımı dönmedim. Şimdilik söylenecek fazla bir şey yok. Teşekkürler Portekiz. Teşekkürler Katar, rüya sürerken güzeldi…”

PORTEKİZ MİLLİ TAKIMI İÇİN MOURINHO İDDİASI

2022 Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda eden Portekiz'de teknik direktör Fernando Santos'un yerine düşünülen isim belli oldu.

İtalya'dan La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Portekiz Futbol Federasyonu, teknik direktörlük için 1 numaraya Jose Mourinho'nun ismini yazdı. Haberde, Jose Mourinho'ya hem Portekiz hem Roma'yı çalıştırma teklifini de iletileceği belirtilirken, Mourinho'nun da bu teklife sıcak baktığı ifade edildi.

Jose Mourinho yönetimindeki Roma, ligin ilk 15 haftasını 27 puanla 7. sırada tamamladı. 59 yaşındaki Portekizli teknik adam, şu ana kadar hiçbir milli takımı çalıştırmadı.

ABLASINDAN İMALI PAYLAŞIM

Kariyerindeki tek eksik parça Dünya Kupası olan Ronaldo için Katar yolun sonu gibi görünse de ablasından çarpıcı bir paylaşım geldi.

Turnuva boyunca Ronaldo'yu eleştirenlere ve yedek bırakan Fernando Santos'a ateş püsküren ablası Elma Aveiro, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "41 yaş bir insanın en verimli dönemidir" ifadelerini kullandı.

Elma Aveiro'nun bu paylaşımla, 37 yaşındaki Ronaldo'nun Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nda oynayabileceğine işaret ettiği savunuldu.

Öte yandan Cristiano Ronaldo da verdiği bir röportajda futbolu 40, 41 ya da 42 yaşında bırakmayı düşündüğünü ifade etmişti.









RONALDO'DAN MİLLİ TAKIM KARARI

Portekiz'in Dünya Kupası'nda yaşadığı hayal kırıklığı sonrası tüm otoriteler Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı için alacağı karara odaklandı. CM Journal'de yer alan habere göre Cristiano Ronaldo, 2024 yılında Almanya'da düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası'nda forma giymek istiyor. Haberde Ronaldo'nun milli takımı bırakmak istemediği ve EURO 2024'te de Portekiz Milli Takımı forması giymek istediği belirtildi.

FERNANDO SANTOS'U İSTEMİYOR

Cristiano Ronaldo, Katar'da İsviçre ve Fas maçlarında kendisini yedek bırakan Fernando Santos'u milli takımda istemiyor. İngiltere'den Daily Mail'in CM Journal'e dayandırdığı habere göre Fernando Santos'un görevden ayrılması durumunda Cristiano Ronaldo, EURO 2024'te Portekiz Milli Takım formasını giymeye devam edecek.

Daily Mail'in CM journal'e dayandırdığı haberde şu ifadeler yer alıyor;

"Gelen son haberlere göre Cristiano Ronaldo, en az Euro 2024'e kadar Portekiz için oynamaya kararlı. Ronaldo'nun Fas maçı sonrası döktüğü gözyaşları onun milli takımı bırakacağı şeklinde yorumlandı ancak Ronaldo'nun buna niyeti yok. CM Journal'ın haberine göre, ülkesi için oynamaya devam etmek istiyor ve şimdiden gözünü bir sonraki uluslararası turnuvaya, Almanya'da düzenlenecek Euro 2024'e dikmiş durumda. Menajer Fernando Santos ayrılırsa amacına yardımcı olabilir. Santos, 2014'ten beri milli takımın başına geçti ve onları Euro 2016'da zafere taşıdı, ancak Portekiz'in Katar'da elenmesinin ardından kapı gösterilebilir." (Skorer)