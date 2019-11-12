Cristiano Ronaldo krizi

Juventus’ın süperstarı Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi’nde Lokomotiv Moskova maçının 82. dakikasında oyundan alınmış ve bu duruma bozulmuştu.

Teknik direktör Sarri, Milan karşısında ise skor 0-0’ken oyuncusunu bu kez 55. dakikada kenara aldı. Ronaldo bu kez çok daha fazla sinirlendi ve doğrudan soyunma odasının yolunu tuttu.

Juventus, Portekizli yıldızın yerine giren Dybala’nın golüyle 1-0 kazandı. Sarri, maçtan sonraki açıklamasında, Ronaldo’yu sakatlığı yüzünden çıkarttığını söyledi.

Ancak Juventus Yönetimi’nin, bu değişiklikten memnun olmadığı ve başarılı teknik adamdan konuyla ilgili bir açıklama isteyeceği öne sürüldü. Bu arada dünyaca ünlü İtalyan çalıştırıcı Capello, Sarri’ye destek çıkarak, “Ronaldo artık yaşlandı. 3 yıldır çalım atmayı bile denemiyor” dedi.