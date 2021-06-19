Cristiano Ronaldo, Almanya ile oynanan Euro 2020 grup maçında bir gol daha atmayı başardı. Cristiano Ronaldo böylece Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde 12. golüne imza attı.

Klose'yi yakaladı

36 yaşındaki yıldız oyuncu Avrupa Şampiyonası'nda attığı 12 golün yanında Dünya Kupası'nda da 7 gole imza attı. Ronaldo böylece tarihe bir kez daha geçti. Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'nda toplamda 19 gole ulaşan Ronaldo böylece Alman yıldız Miroslav Klose'nin rekoruna ortak oldu.

Cristiano Ronaldo

Avrupa Şampiyonası: 12 gol

Dünya Kupası: 7 gol