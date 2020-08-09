Juventus'un Portekizli süperstarı Cristiano Ronaldo, bu yaz İtalyan ekibinden ayrılmayı düşünüyor. Takımın genel performansı nedeniyle hayal kırıklığına uğrayan Ronaldo'nun kariyerine Fransız devi PSG'de devam edebileceği aktarıldı.

Foot Mercato'ya göre Cristiano Ronaldo, bu yaz aylarında PSG'ye gitmek istiyor. 35 yaşındaki oyuncu, Lyon karşısındaki başarılı performansına rağmen takımının elenmesine engel olamadı ve bu nedenle takımın genel performansından dolayı hayal kırıklığı yaşadığı dile getirildi. Ronaldo'nun yeni transfer alternatiflerini değerlendirmeye başladığı aktarılmakta.

Cristiano Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes'in de Lizbon'daki çeyrek final maçlarında PSG'nin sportif direktörü Leonardo ile bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.