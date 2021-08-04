Juventus'tan Atalanta'ya transfer olan milli futbolcu Merih Demiral'a takım arkadaşı dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'dan anlamlı hareket.

Portekizli yıldız, siyah beyazlı kulüpten ayrılan 23 yaşındaki futbolcumuzu evinde ziyaret ederek veda etti. Ronaldo, Merih ile fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

Kiralık olarak gitti

Merih Demiral, 1 yıllığına Serie A ekiplerinden Atalanta'ya kiralanmıştı. Lacivert siyahlılar, milli futbolcumuz için Torino ekibine 1 yıllık kiralama bedeli olarak 3 milyon Euro ödeyecek. Ayrıca Milli futbolcunun sözleşmesinde 28 milyon Euro'luk opsiyonda bulunacak.





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