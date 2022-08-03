Cristiano Ronaldo için resmi açıklama: Yaptığı kabul edilemez!

Premier Lig devi Manchester United'a geçtiğimiz yıl geri dönen Ronaldo, yine çok ses getirecek bir harekete imza attı.

Dünyanın en iyi futbolcularından biri olan Portekizli star Cristiano Ronaldo ani bir kararla geçtiğimiz yıl Juventus'tan ayrılmış ve eski takımı Manchester United'a imza atmıştı. Portekizli dünya yıldızının transferi büyük ses getirirken, İngiliz ekibinde işler yolunda gitmedi.

BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Cristiano Ronaldo'nun önderliğinde sezona iyi bir giriş yapan Mancester United, devam eden süreçte büyük bir düşüş yaşadı ve Premier Lig'i 6. sırada tamamlayarak büyük hayal kırıklığı yarattı. Cristiano Ronaldo ise bireysel olarak 38 karşılaşmada 24 gol atıp 3 asist yaptı fakat bu performans United'ı başarıya götüremedi. UEFA Şampiyonlar Ligi'ni lider tamamlayan Manchester United, son 16 turunda Atletico Madrid'e elenerek turnuvaya veda etti.

RONALDO KRİZİ DEVAM EDİYOR

Premier Lig devi bu sezona Ajax'ta büyük başarıla imza atan teknik direktör Erik Ten Hag ile başlama kararı aldı ve tüm hazırlık kampını Hag ile devam ediyor. Yeni sezonda takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olan Ronaldo için ayrılık iddiaları gündeme sıkça gelmeye de devam ediyor.

FALCAO DA SAHADAYDI

Takımdan ayrılıp ayrılma konusu merak edilirken Ronaldo yine olay yaratacak bir harekete imza attı. Yeni sezon öncesi hazırlık maçlarına devam eden Manchester United, İspanyol ekibi Rayo Vallecano ile karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz yıllarda Galatasaray 'da forma giyen Kolombiyalı golcü Radamel Falcao da İspanyol ekibinde ilk 11'de yer aldı.

BU SEZON İLK KEZ OYNADI

Karşılaşmadan kazanan çıkmazken karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı. Manchester United, 48'de Amad Diallo ile öne geçerken Rayo Vallecano 57'de Alvaro Garcia'nın golüyle eşitliği yakaladı. Manchester United'da takımdan ayrılması gündemde olan Cristiano Ronaldo, birkaç gün önce kampa katılırken ilk defa bir hazırlık maçında forma şansı buldu.

MAÇ BİTMEDEN AYRILDI

Premier Lig devi Manchester United'ın 1-1 berabere kaldığı hazırlık maçında ilk 11'de maça başlayan Cristiano Ronaldo daha maç bitmeden olay bir harekete imza attı. Maçın devre arasında oyundan alınan Portekizli dünya yıldızı daha maç bitmeden stattan ayrıldı. Ronaldo'nun stattan ayrılışı İngiltere'de büyük ses getirdi.

"KABUL EDİLEMEZ BİR DAVRANIŞ"

Maç bitmeden stadyumdan ayrılan Ronaldo, sosyal medyadan 'Geri döndüğüm için mutluyum' yazan bir paylaşım yaparken Manchester United'ın teknik direktörü Erik Ten Hag'dan açıklama geldi.

Ronaldo'nun stadyumu terk etmesinin kabul edilemez olduğunu söyleyen Hag, "Kesinlikle tasvip edemeyeceğim bir hareket. Kabul edilemez bir durum. Sadece Ronaldo değil, başka oyuncular da maç bitmeden stadyumdan ayrıldı. Biz bir takımız, birlikte hareket etmemiz gerek. Bu durum herkes için geçerli ve konuyla alakalı gereken konuşmayı futbolcularla yaptım. Böyle bir olayın bir daha yaşanmamasını umuyorum." açıklamasını yaptı.

MENAJERİ KULÜBE GELMİŞTİ

Kırmızı Şeytanlar'la 2023 yılına kadar sözleşmesi devam eden Ronaldo, kulübüyle yeni sözleşme görüşmelerine başlamak için geçtiğimiz günlerde menajeri ile kulübe gelmişti. Ronaldo ve menajeri Jorge Mendes'in kulübe gelişi büyük yankı uyandırdı.









(Skorer)