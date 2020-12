Cristiano Ronaldo için 'Gol çalma' suçlaması

Cristiano Ronaldo, takımın bir başka yıldız forveti Alvaro Morata'nın golünü mü çaldı? İşte İtalyanlar dün akşamdan bu yana bu sorunun cevabını arıyor. Dinamo Kiev karşısında Chies, Ronaldo ve Morata'nın golleriyle kazanan Torino ekibinde Ronaldo'nun takımı adına attığı ikinci gol tartışma yarattı. İtalyan medyasındaki haberlere göre, maçın ardından Juventus'lu taraftarların bir bölümü 35 yaşındaki yıldızın attığı gole tepki gösterdiler.

Pele'ye yetişmek istiyor!

Ronaldo attığı bu golle kariyerinde 750. gole ulaştı. Rekor ise 767 golle Brezilya efsanesi Pele'de... Portekizli yıldızın Pele'nin rekorunu kırmak istediğği de net şekilde biliniyor. Taraftarlar Ronaldo'nun gol atmak için Morata'nın ceza alanı içinde zaten kaleye giden ve topa dokunmasını buna bağlıyor. Ronaldo konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmazken maç sonu 750. golüyle ilgili mutlu olduğunu belirten bir paylaşım yapmıştı.

Mini yorum / Hakan Ateşler

Abartılan garip bir tartışma!

Ronaldo her yere koşan, hücuma her anlamda destek veren bir oyuncu. Maç içindeki refleksleri hala kuvvetli... Pozisyonu izlediğinizde Morata'nın topu direğe doğru gidiyor. Gol de olabilir, direğe çarpıp sahaya da dönebilir. Çok net bir pozisyon değil. Hemen arkada Kiev'li savunmacı da var. "Yüzde 100 gol" diyemezsiniz. Her futbolcu bu tür pozisyonda gol atar. Bu tartışma neden bu kadar büyümüş anlaşılır gibi değil.