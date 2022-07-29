Cristiano Ronaldo için Alex Ferguson devrede

Dünya futbolunda en çok merak edilen konuların başında, Cristiano Ronaldo'nun geleceği geliyor. Geçen sezonun başında Juventus'tan, eski takımı Manchester United'a dönen Ronaldo, 1 yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen takımdan ayrılmak istiyor. Takımının iki yurt dışı kampına da ailevi sebeplerden dolayı katılmadığı belirtilen 37 yaşındaki oyuncu, önceki gün İngiltere'ye gelerek kulüp yönetimiyle geleceğini masaya yatırmıştı. Ada'nın önemli gazetelerinden Daily Mail'in iddiasına göre Portekizli süperstar, yaptığı görüşmede takımdan ayrılmak istediğini net bir şekilde dile getirdi.

Atletico taraftarı istemiyor

Ancak Ronaldo'yu bırakmak istemeyen United yönetiminin, Portekizli süperstarı kalması adına ikna etmek için devreye adeta babası gibi gördüğü eski teknik direktörü Sir Alex Ferguson'u soktuğu bildirildi. Kırmızı Şeytanlar'dan haftalık 430 bin Pound kazanan CR7'nin, yeniden İspanya'da yaşamak istediği ve Atletico Madrid'le görüştüğü konuşuluyor. Ancak Atletico taraftarları ise tecrübeli forveti takımda istemediklerini her fırsatta dile getiriyor