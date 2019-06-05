Cristiano Ronaldo hakkında açılan tecavüz davasında flaş gelişme!

Juventus'un Portekizli süperstarı Cristiano Ronaldo hakkında 2009 yılında ABD'li Kathryn Mayorga'ya tecavüz ettiği suçlamasıyla dava açılmıştı. Las Vegas'taki bir otel odasında gerçekleştiği iddia edilen olayla ilgili olarak ABD menşeili Bloomberg televizyonu ve Alman Der Spiegel dergisinden gündem yaratan iddialar geldi.

Bloomberg'in internet sitesinde yayımlanan haberde 34 yaşındaki Mayorga'nın avukatları vasıtasıyla Nevada'da açılan davayı düşürdüğünü yazdı. Tecavüz iddialarını kamuoyunun gündemine getiren ilk haber kuruluşu olan Der Spiegel'in muhabirlerinden Rafael Buschmann ise Twitter hesabından "Dava kapanmadı, şu anda başka bir mahkemde görülüyor. Mayorga'nın avukatları, Ronaldo hakkında şikayette bulunmalarının mümkün olmadığı anlaşılınca konuyu federal mahkemeye taşıdı." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler