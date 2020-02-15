Cristiano Ronaldo forması açık arttırmada

Juventus'un dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'de oynadığı dönemden forması, geliri Mehmetçik Vakfı'na bağışlanmak üzere açık arttırmaya çıkarıldı.

Dünya futbolunun en büyük markalarından Cristiano Ronaldo’nun imzalı forması, futbolgiant sosyal medya hesapları tarafından açık artırmaya çıkarılıyor.

Portekizli yıldızın 3-2’lik unutulmaz Galatasaray -Real Madrid maçında giydiği imzalı forma 1 ay boyunca futbolgiant hesaplarında açık artırmada olacak.

Gelir Mehmetçik Vakfı'na

Bu çok özel formanın satışından elde edilecek gelir, Mehmetçik Vakfı’na bağışlanacak. PS: Vakıf hesabına yapılacak bağış dekontu sosyal medya kanallarından yayınlanacaktır.

İşte o forma;