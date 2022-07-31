Cristiano Ronaldo flaş hareket! Maçın sonunu beklemedi

Premier Lig devi Manchester United'daki geleceği büyük merak konusu olan Cristiano Ronaldo, takımının Rayo Vallecano ile oynadığı hazırlık maçında ilk 11'de yer alırken mücadelenin devre arasında oyundan alınmasının ardından flaş bir harekete imza attı.

Kırmızı Şeytanlar'ın Tayland ve Avustralya'da gerçekleştirilen sezon öncesi kamplarına ailevi sebepler ile katılmayan ve takımdan ayrılmak istediği ileri sürülen Portekizli yıldız, devre arasında oyundan alınmasının ardından maçın sonunu beklemeden Old Trafford'dan ayrıldı.

Ronaldo'dan paylaşım

Ronaldo maçın ardından ise "Geri döndüğüm için mutluyum" ifadelerini yer aldığı bir paylaşımda bulundu.





Manchester United kalmasını istiyor

Ronaldo'nun isteğine rağmen Manchester United, yıldız isimle yolları ayırmayı düşünmüyor ve 2022-23 sezonunda kadrolarının önemli bir parçası olacağına inanıyor. Geçtiğimiz günlerde takımdaki geleceğini görüşmek için İngiltere'ye geri gelen Ronaldo, Manchester United ile antrenmanlara çıkmaya da başlamıştı.

Geçtiğimiz sezonun başında Juventus'tan Manchester United'a geri dönen 37 yaşındaki futbolcunun 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ronaldo, geride bıraktığımız sezon 39 maçta 24 gol ve 3 asistlik performansa imza atmıştı.



