Euro 2020 için artık çok kısa bir zaman kalırken turnuvayı iple çeken isimlerden biri Cristiano Ronaldo. Portekiz'in en büyük kozu olan 36 yaşındaki oyuncu bu turnuvada üç farklı rekor daha kırmanın peşinde olacak

Euro 2004'ten beri Avrupa Şampiyonlarında boy gösteren Ronaldo, son turnuvada şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Ronaldo kupa tarihinde 21 maçta 9 gol attı.

Avrupa Şampiyonası tarihinin en golcüsü Ronaldo olabilir

Euro 2020 ile birlikte 5.kez Avrupa Şampiyonası finallerinde boy gösterecek Cristiano Ronaldo, en az bir gol atarsa Michel Platini ile paylaştığı rekorun tek sahibi olacak. Euro 1984'te 9 gol atıp rekor kıran Platini dışında Ronaldo 9 gole sahip. Portekizli yıldız yer aldığı tüm turnuvalarda gol atmayı başardı ve bu geleneği sürdürürse rekorun tek sahibi olabilir. Griezmann'ın da bu rekor için şansı var. Fransız oyuncu 6 golle kupa tarihinin en golcüler arasında ve 3-4 gol bulması durumda Ronaldo ve Platini ile birlikte aynı seviyeye gelebilir

C. Ronaldo'nun gol dağılımı

Euro 2004: 2 gol

Euro 2008: 1 gol

Euro 2012: 3 gol

Euro 2016: 3 gol

Avrupa Şampiyonası tarihinin en çok galibiyet gören oyuncusu

Avrupa Şampiyonası finallerinde en çok galibiyet gören oyuncular İspanya'dan Xavi ile Fabregas ve Portekiz'de Cristiano Ronaldo. Bu üç oyuncu takımları ile 11'er kez galibiyet sevinci yaşadı. Ronaldo bir galibiyet daha alırsa rekorun tek sahibi olacak.

Milli Takımlar tarihinin en golcü oyuncusu (Ali Daei 109 gol)

Cristiano Ronaldo'nun bir başka amacı ise A Milli Takımlar düzeyinde en çok gol atan oyuncu olma rekoruna sahip olmak. Daha önce İranlı Ali Daei 109 golle bu rekora sahip olmuştu. Portekiz A Milli Takımı adına 103 gol atan 6 golle bu rekora da ortak olabilir.

Tolga Kuru / Fanatik.com.tr











