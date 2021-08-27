Cristiano Ronaldo, eski takımı Manchester United ile görüşüyor

Juventus'tan ayrılma kararını kesin olarak veren Cristiano Ronaldo'nun Manchester City'ye transfer olacağı haberleri manşetleri süslüyordu. Fakat İngiliz devi ile anlaşma sağlanamayınca Portekizli yıldız rotasını eski kulübü Manchester United'a çevirdi.

Ada basınındaki haberlere göre, Manchester City transferden kesin olarak vazgeçti ve Cristiano Ronaldo, eski takımı Manchester United'a yakın. Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'daki eski takım arkadaşlarıyla yaptığı görüşmeler, Kırmızı Şeytanları transferde öne geçirdi. Manchester United'ın eski oyuncusuna 2 yıllık teklif yaptığı iddia edilirken, Solskjaer de, "Onunla her zaman harika bir iletişimimiz oldu. Aynı zamanda Bruno Fernandes de onunla konuşuyor ve bizim onun hakkında ne düşündüğümüzü ona aktarıyor. İlerleyen günlerde ne olacağını göreceğiz ama bu kulüpteki herkesin ona karşı zayıf bir noktası olduğunu biliyorum" açıklamasını yaptı.

Cristiano Ronaldo'nun vereceği karar tüm futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.