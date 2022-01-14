Cristiano Ronaldo emeklilik yaşını açıkladı

Sezon başında Juventus'tan ayrılarak, 2003-2009 yılları arası formasını giydiği Manchester United'a geri dönen yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, ilerleyen yaşına rağman daha uzun yıllar forma giymek istediğini söyledi.

ESPN Brasil'e konuşan Portekizli yıldız, yaşı ile ilgili, "Genetik olarak 30 yaşında olduğumu hissediyorum. Vücuduma ve zihnime çok iyi bakıyorum. Son zamanlarda öğrendiğim bir şey, neye ihtiyacın olursa vücudun bunu sağlayabilir. Ancak asıl savaş zihinsel." sözlerini sarf etti.

Ne kadar daha futbol oynamak istediği hakkında ise Portekizli yıldız, "40, 41 veya 42 yaşıma kadar oynayıp oynamayacağımı öğrenmek istiyorum ama en önemli şey anın tadını çıkarmak." dedi.

Premier Lig rekoru kırabilir

Eğer Ronaldo, Premier Lig'de 41 yaşına kadar futbol oynarsa, 40 yaş ve 272 günle Premier Lig'in en yaşlı oyuncusu rekorunu elinde tutan eski Manchester United ve Tottenham futbolcusu Teddy Sheringham'ı geride bırakabilir.

Bu sezon Kırmızı Şeytanlar ile 22 maça çıkan 36 yaşındaki yıldız, 14 gol ve 3 asistlik performans göstermiş durumda.

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