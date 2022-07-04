13 yıllık aranın ardından efsanesi olduğu Manchester United'a geçen sezon başında imza atan Cristiano Ronaldo'nun takımdan ayrılacağı iddiaları ortaya atılmıştı. Portekizli süperstar, Kırmızı Şeytanlar'ın sezon açılışına katılmayınca bu iddialar güçlenirken, İngiliz basını da yıldız oyuncunun ailevi sebeplerini bahane ettiğini yazdı.

Geçen sezonu 24 gol, 3 asistle tamamlayan 37 yaşındaki futbolcu için ESPN'den flaş bir iddia geldi. Tecrübeli oyuncunun, Chelsea'ye transfer olma fikrine sıcak baktığı öne sürüldü. Ancak haberde, Londra ekibinin henüz CR7 için bir hamle yapma konusunda karar vermediği kaydedildi.

Alman basını da Cristiano Ronaldo'nun, Bayern Münih'le flörtleştiğini duyurmuştu.







