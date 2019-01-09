'Cristiano Ronaldo bir psikopat'

Juventus'un Portekizli süperstarı Cristiano Ronaldo'nun 2009 yılında Birleşik Amerikalı model Kathryn Mayorga'ya bir otel odasında tecavüz ettiğine yönelik iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü.

Kamuoyunda büyük yankı uyandıran konuyla ilgili olarak 33 yaşındaki futbolcunun eski sevgilisi Jasmine Lennard'dan gündem yaratacak açıklamalar geldi.

Lennard, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Kathryn Mayorga ve avukatlarına ulaşarak onlara Cristiano Ronaldo'ya karşı açtıkları davada yardım etme teklifinde bulundum. Davanıza katkıda bulunacağına inandığım bir bilgiye sahibim ve size yardım etmek istiyorum." sözlerini kullandı.

Ronaldo'nun tüm hayatının yalanlar üzerine kurulu olduğunu ifade eden Lennard, yıldız futbolcu için "Lanet olası psikopat" ifadesini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler