İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United forması giyen Cristiano Ronaldo, takımı adında hayal kırıklıkları ile sona eren sezonun ardından açıklamalarda bulundu.

Manchester United'ın internet sitesinde yer alan röportaja göre Ronaldo taraftarlar hakkında, "Taraftarlara söylemem gereken şey, onların harika oldukları. Maçı kaybettiğinde bile bizi her zaman destekliyorlar, her zaman yanımızdalar. Taraftarlar her zaman kalbimde ve herkesin saygı duyması gereken insanlar çünkü onlar her zaman yanımızdalar." sözlerini dile getirdi.

"Rekorlar beni takip ediyor"

Kendi performansı ve kazandığı balşarılar hakkında ise Portekizli yıldız, "Rekorlar doğal bir şekilde geliyorlar. Ben rekorları takip etmiyorum. Rekorlar beni takip ediyor. Yani bu iyi bir şey." dedi.

"Manchester ait olduğu yerde olacak"

Takımına güvendiğini de belirten Ronaldo, "Bu kulüp için gol atmak her zaman güzeldir. Hattrick olduğunda daha da fazla güzel. Ama benim için en önemli şey maçları kazanmak ve birkaç şampiyonluk ya da kupa kazanmak ama inanıyorum ki Manchester, ait olduğu yerde olacak. Bazen zaman alır ama yine de inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Manchester United sezonu sezonu 6. sırada bitirirken, sezon başında Juventus'tan Kırmızı Şeytanlar'a geri dönen Ronaldo, 39 maçta gösterdiği 24 gol ve 3 asistlik performans ile takımının en iyileri arasında yer aldı.

