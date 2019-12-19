Cristiano Ronaldo atlet olsaydı...

Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, dün oynanan Sampdoria-Juventus karşılaşmasında harika bir kafa golü attı. Cristiano Ronaldo kafa vuruşunda adeta uçtu, yerden 71 cm yükseldi ve toplamda 2.56 cm'ye ulaştı. 48 salise de havada asılı kaldı.

Ünlü atletizm antrenörü Ertan Hatipoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Portekizli yıldızın atletizm branşlarında yapabileceği dereceleri paylaştı. İşte atletizm antrenörü Ertan Hatipoğlu'na göre Cristiano Ronaldo'nun atletizmde yapabileceği dereceler:

100 m: 10.80

400 m: 51.00

Uzun atlama: 7.20 m

Yüksek atlama: 2.00-2.03 m

Üç adım atlama: 14.80 m

Cirit atma: 55 m

1500 m: 4.20

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Cristiano Ronaldo'nun rekor sıçrama dereceleri ise şu şekilde

Real Madrid-Man. Utd.: 293 cm

Real Madrid-Osasuna: 244 cm

Portekiz-Galler: 242 cm

Juventus-Torino: 247 cm