Cristiano Ronaldo, Atalanta maçında oynayamayacak

Serie A'da Atalanta ile karşılaşacak Juventus'ta Cristiano Ronaldo, depremi yaşanıyor.

Kritik karşılaşma öncesinde basın toplantısı düzenleyen siyah beyazlıların teknik direktörü Andrea Pirlo, Cristiano Ronaldo'nun sakatlığı nedeniyle Atalanta karşısında forma giyemeyeceğini açıkladı.

Pirlo konuyla ilgili, "Cristiano fleksöründeki bir sorun nedeniyle oyunda yer almayacak. Onu Bergamo'ya götürmek bizim için çok riskli olur. Cristiano'nun sorunu son maçtan sonra ortaya çıktı. Bu hafta antrenmanda istediği şekilde 'zorlayamadı' ve riske atmamayı tercih ediyoruz. Çarşamba günü iyileşebileceğini umuyoruz" ifadelerini kullandı. Tecrübeli teknik adam, Ronaldo'nun yerine Dybala'ya yer vereceğini söyledi.





Forma fırlatma olayıyla gündeme gelmişti

Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz hafta Serie A'da oynanan ve siyah beyazlıların 3-1 kazandığı Genoa maçının ardından yaptığı forma fırlatma hareketiyle gündeme olmuştu. Bazı basın organları Ronaldo'nun gol atamadığı için böyle bir davranışta bulunduğu görüşünü savunurken bazıları ise 36 yaşındaki futbolcunun formasını top toplayıcısı çocuğa attığı görüşünde bulunmuştu.





Kritik maç Pazar günü

Juventus'un Serie A'nın 31. haftasında Atalanta'ya konuk olacağı karşılaşma Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak. Ligde ilk 4 iddiasını sürdüren iki takımdan Juventus, 62 puanla 3. sırada yer alırken Atalanta 61 puanla rakibinin bir basamak gerisinde bulunuyor.