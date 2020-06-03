Cristiano Ronaldo arkadaşlarından 4 saat önce idmana geldi!

Real Madrid'den Juventus'a 2 sene önce tam 117 milyon euroya transfer olan ve Torino ekibinde de harika performansına devam eden Cristiano Ronaldo'yu Corona virüs salgını da durduramıyor.

Takım arkadaşı Higuain'in göbeği dün İtalya'da adeta olay olurken, Ronaldo ise tam tersi bir mantalitede herkese örnek olmaya devam ediyor.

İspanyol medyasından AS'ın haberine göre; 35 yaşındaki yıldız bugünkü idmana takım arkadaşlarından tam 4 saat önce geldi ve bireysel çalışma yaptı.

Test sonuçları mükemmel

Oyuncu için kulüp tarafından yapılan testlerin herpsinin mükemmel sonuçlar verdiği belirtilirken, Ronaldo'nun salgından önceki fiziksel yapısından daha iyi bir durumda olduğu vurgulandı.

Bilindiği üzere Rpnaldo hem Manchester United hem de Real Madrid'de oynadığı dönemde idmanlara en çok erken giden oyuncuların başında geliyordu. United'da Carlos Tevez, Madrid'de ise Tevez antrenmanlara özel olarak Ronaldo'dan önce gitmeye çalışmışlar ancak başarılı olamamışlardı.

İki futbolcu daha sonra bu anılarını medyayla paylaşmışlardı.











