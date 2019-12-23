Serie A Lig Birliği yönetiminin Suudi Arabistan ile yaptığı anlaşma gereği Riyad'daki Kral Suud Üniversitesi Stadı'nda oynanan finalde lig şampiyonu Juventus ile İtalya Kupası şampiyonu Lazio karşılaştı.

Juventus kadrosunda yer alan milli futbolcu Merih Demiral'ın ilk 11'de başladığı mücadelede, Lazio 16. dakikada Luiz Alberto'nun golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarının son anlarında Juventus'un Arjantinli yıldızı Paulo Dybala'nın ayağından bulduğu gol sonrası, devreye 1-1 eşitlikle girildi.

İkinci yarıda Lazio, Bosna Hersekli golcü Senad Lulic'le 73'te skoru 2-1 yaptı, 90+4. dakikada Danilo Cataldi maçın skorunu 3-1 olarak belirledi.

Lazio kupayı müzesine götürürken ödül töreninde şaşırtan görüntüler ortaya çıktı. Başroldeki isim Ronaldo idi.

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, mücadele boyunca birçok gol pozisyonundan faydalanamazken; kendine çok kızdığı anlar fotoğraflandı. Herkesin konuştuğu olay ise madalya töreninde yaşandı.

İkinciliğe tahammül edemeyen Cristiano Ronaldo'nun öfkeli hareketleri kameraya yansırken Portekizli, gümüş madalya boynuna takılır takılmaz çıkarttı.

Törendeki yetkililer de bu duruma anlam veremedi. (Hürriyet)