Tüm dünyada etkisini gösteren yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle spor dünyasında ara verilen antrenmanlar, yavaş yavaş başladı. İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, ilk antrenmanını dün gerçekleştirirken 72 gündür karantinada olan, son olarak da ailesiyle Portekiz’de yer alan 35 yaşındaki Cristiano Ronaldo, Torino’ya gelerek takımıyla beraber idmana çıktı. İşte Ronaldo'nun antrenman görüntüleri...