Cristiano Ronaldo, 72 gün sonra takım antrenmanlarına döndü!

Juventus'un Portekizli süperstarı Cristiano Ronaldo, ülkesinden döndükten sonra girdiği 14 günlük karantina sürecini tamamladı ve bu sabah itibariyle takımla birlikte çalışmalara başladı.

19 Mayıs 2020, Salı 13:57 Son Güncelleme:
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Cristiano Ronaldo, 72 gün sonra takım antrenmanlarına döndü!

İtalyan devi Juventus'un Portekizli süperstarı Cristiano Ronaldo, 72 günlük aranın ardından bu sabah itibariyle takım çalışmalarına başladı. 

Liglerin askıya alınmasıyla Madeira'ya giden Ronaldo, İtalya'ya döndükten sonra 14 günlük karantina sürecini tamamladı. 


Portekizli yıldız, bu sabah saatlerinde kulüp tesislerine geldi. Ronaldo, fiziksel ve tıbbi testlerin ardından Maurizio Sarri yönetiminde küçük grupların yer aldığı ve mesafe kurallarına dikkat edilen antrenmana katıldı. 

Sabah 9:30 gibi tesislere gelen Ronaldo'yu az sayıda Juventus taraftarı karşıladı.

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