Manchester United, Premier Lig'in 4.hafta maçında Newcastle United ile evinde karşılaşacak. Bu maç öncesi kırmızı şeytanlarda Ronaldo heyecanı var. Mücadele öncesinde medyaya konuşan Solskjaer, "Ronaldo burada bizimle iyi bir hafta geçirdi. Kesinlikle bir noktada sahada olacak, orası kesin." ifadelerini kullandı ve Portekizli yıldızın süre alacağını söyledi.

Manchester United'a geri dönen Cristiano Ronaldo böylece 12 yıl 118 gün aradan sonra Old Trafford'ta Premier Lig maçına çıkmış olacak. Premier Lig'de 196 maçta 84 gole imza atan Ronaldo geçen sezon Serie A'da 29 golle gol kralı olmuştu.

En son 16.05.2009 tarihinde Arsenal maçında Manchester United forması altında Premier Lig maçına çıkan Ronaldo daha sonra Real Madrid'e transfer olmuştu.