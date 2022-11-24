Fenerbahçe 'de 5 sezon forma giyen ve taraftarın sevdiği isimlerden olan Brezilyalı futbolcu Cristian Baroni, Galatasaray derbisinde Arda Turan ile yaşadığı gerginliği açıkladı.





20 GOL ATTI

Brezilyalı futbolcu 2009- 2014 yıllarında Fenerbahçe futbol takımında oynarken çıktığı 137 maçta 20 gol attı. Cristian Baroni 20 Temmuz 2009 tarihinde sol kanat oyuncusu Andre Santos ile birlikte Fenerbahçe'ye 5 milyon Euro karşılığında transfer oldu.

İLK MAÇI BEŞİKTAŞ

Brezilyalı futbolcu sarı lacivertli takım ile ilk maçına Beşiktaş karşısında çıktı. Cristian Baroni Süper Lig'de yabancı oyuncu kısıtlaması nedeni ile 2014- 2015 sezonunda Fenerbahçe Spor Kulübü ile yollarını ayırdı.





ŞAMPİYONLUKLAR YAŞADI

Cristian Baroni 2010- 2011 ve 2013- 2014 yıllarında Süper Lig şampiyonlukları kazandı. Fenerbahçe 2011-2012 ve 2012-2013 yıllarında Türkiye Kupasının sahibi oldu. Cristian Baroni 2009 ve 2014 yılında Türkiye Süper Kupasını almasında başarılı olmasında pay sahibi oldu.

5 YIL ÖNCE FUTBOLU BIRAKTI

Son olarak Corinthians’ta forma giyen 32 yaşındaki oyuncu, yaşadığı sakatlıkları yüzünden 2017 yılında futbolu bıraktı. Baroni, Fenerbahçe’de attığı gollerden sonra yaptığı ağlama taklidiyle hafızalara kazınmıştı.









1 KEZ KIRMIZI KART GÖRDÜ

Uzaktan sert şutlarla etkili olabilen başarılı orta saha oyuncusu, aynı zamanda golcü kimliğine de sahipti. Birçok mevkide başarılı olabilen Cristian Baroni, Brezilya’da Corinthians takımının orta sahada yükünü sırtlayan isim olarak nitelendiriliyordu. Sert bir futbol stili olmasına rağmen profesyonel kariyerinde sadece 1 kez kırmızı kart gördü.

"ARDA TURAN'I BİR ANDA İTTİM"

'Bir Galatasaray maçı öncesi ısınıyorduk. Isınma esnasında Türk futbolunun idollerinden biri olan Arda Turan yanımdan geçiyordu. Bir anda onu ittim. Ortada hiçbir şey yoktu ama bazen futbolcu olarak böyle şeylere ihtiyaç duyuyorsunuz.'

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"ORTALIK KARIŞTI"

'Biraz ortamı ısıtmak istedim. Sonra bir baktım bana döndü geliyor. O bana vurdu, ben onu ittim derken bir anda ortalık karıştı. Derbilerde böyle karşılıklı ufak gerginlikler, atışmalar her zaman oluyor. Derbilerin güzelliği burada. Bazen biz futbolcuların da böyle biraz gergin ortama ihtiyacı oluyor.'

Karşılaşma sonrası TV'nin canlı yayınına katılan Cristian yaşanan olayla ilgili olarak "Arda ayağımıza bastığı için tepki gösterdim" ifadelerini kullanmıştı.

NELER OLMUŞTU?

2009-2010 sezonunda Fenerbahçe evinde Galatasaray'ı konuk etti. Maçın başlamasına 50 dakika kala iki takım ısınma esnasında birbirine girdi. Baroni önünden geçen Arda Turan'ı itti. Bunun üzerine Cristian'a doğru parmağını sallayıp "Adam Ol" diye bağırdı. Oldukça sinirlenen Arda Turan'ı Mehmet Topuz ve Gökhan Gönül sakinleştirmeye çalıştı. Tribünler ise bir anda alevlendi. Olayı Ayhan Akman'a anlatan Arda, Baroni'nin kendisini durduk yere ittiğini söylemişti.





O esnada karşılaşmanın yardımcı hakemi Tarık Ongun başına gelen yabancı madde açılmaya neden oldu. Kanlar içinde kalan Süper Lig hakemi soyunma odasına giderek tedavi oldu. Mücadeleyi Fenerbahçe 3-1 kazandı. (Skorer)