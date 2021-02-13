Dünya genelinde birbirinden farklı spor branşları bulunuyor. Voleyboldan basketbola, tenisten futbola kadar bu spor branşlarında başarılı sporcular yetişiyor. Geçmiş yıllardan günümüze kadar özellikle futbol alanında önemli gelişmeler var. Belli kurallar ile bir düzen oluşturulan futbolda başarı için doğru transferlerin ve düzenli bir oyun kurulmasının önemi vardır. Dünya genelinde yapılan müsabakalar ile birlikte en başarılı takımlar belirleniyor. Şampiyon olan takım da şampiyonluk kupasını kaldırıyor. Maddi kaynaklar da takınan futbol takımları önemli bir prestij kazanıyor. Ayrıca futbolcular performanslarını ve başarılarını da doğru bir şekilde gösterme fırsatı buluyorlar. Cristian Baroni de dünya genelinde en başarılı futbolculardan birisi olarak görülüyor.

Cristian Baroni kimdir, nereli?

Cristian Baroni 25 Haziran 1983 yılında Brezilya'nın Belo Horizonte kentinde dünyaya geldi. 1, 83 metre boyundaki orta saha oyuncusu Cristian Baroni orta saha mevkiinde top oynuyor. Asıl adı Cristian Mark Junio Nascimento Oliveira Baroni olan Cristian Baroni çok küçük yaşlardan itibaren futbola ilgi duydu. Başarılı futbolcu futbola 2001 yılında başladı.

Brezilya'nın Belo Horizonte bölgesinde dünyaya gelen Cristian Baroni 2001- 2002 sezonunda Paulista spor kulübünde futbol oynadı. Brezilyalı başarılı futbolcu ülkenin en iyi defansif orta saha oyuncularından birisi olarak görülüyor. Üstün top tekniği olan Cristian Baroni mücadeleci karakteri ile tanınıyor. Golcü yönü ile ön plana çıkan Brezilyalı futbolcu uzaktan seri şutlar databiliyor.

Cristian Baroni kaç yaşında?

Brezilyalı başarılı futbolcu Cristian Baroni 25 Haziran 1983 yılında Brezilya'nın Belo Horizonte şehrinde dünyaya geldi. 38 yaşında olan başarılı futbolcu pek çok mevkide görev alabiliyor. Ana mevkisi orta saha olan Cristian Baroni profesyonel futbol hayatına 2003 yılında başladı. Cristian Baroni 2003- 2005 yılında Paulista çıktığı 9 maçta 2 gol attı. Yetenekli futbolcu 2005- 2007 yılları arasında Paranaense futbol takımında 6 maça çıktı. 2007- 2008 yılında Flamengo futbol takımında oynayan başarılı futbolcu çıktığı 45 maçta toplam 2 gol attı. Cristian Baroni Corinthians futbol takımında 28 maçta 5 gol attı.

Cristian Baroni Süper Lig'de hangi takımlarda oynadı?

Brezilyalı başarılı futbolcu Cristian Baroni Türkiye Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'de forma giydi. Brezilyalı futbolcu 2009- 2014 yıllarında Fenerbahçe futbol takımında oynarken çıktığı 137 maçta 20 gol attı. Cristian Baroni 20 Temmuz 2009 tarihinde sol kanat oyuncusu Andre Santos ile birlikte Fenerbahçe'ye 5 milyon Euro karşılığında transfer oldu. Brezilyalı futbolcu sarı lacivertli takım ile ilk maçına Beşiktaş karşısında çıktı. Cristian Baroni Süper Lig'de yabancı oyuncu kısıtlaması nedeni ile 2014- 2015 sezonunda Fenerbahçe Spor Kulübü ile yollarını ayırdı. Brezilyalı futbolcu Fenerbahçe'de başarılı bir sezon geçirdi.

Türkiye'ye hangi takımdan geldi?

Brezilyalı başarılı futbolcu Cristian Baroni 2007- 2008 yılları arasında Flemengo futbol takımında oynadıktan sonra 2008 yılında Corinthians futbol takımına transfer oldu. 2008- 2009 sezonunda Corinthians futbol takımında oynarken çıktığı 28 maçta 5 gol attı. Corinthians futbol takımında başarılı bir sezon geçiren başarılı futbolcu 2009 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu. Brezilyalı futbolcu Cristian Baroni 2009- 2014 yıllarında Fenerbahçe'de sarı lacivertli formayı giydi.

Cristian Baroni futbol başarıları

Brezilyalı futbolcu Cristian Baroni futbol anlamında önemli başarılar elde etti. Paulista futbol takımında oynayan Cristian Baroni Copa do Brasil'de 2005 yılında şampiyonluk kazandı. Futbolcu Flamengo takımında oynarken 2008 yılında Taça Guanabara ve Campeonato Carioca başarıları elde etti. Corinthians takımında oynayan Cristian Baroni 2008 yılında Serie B'de başarılı bir sezon geçirdi.

Ayrıca Copa do Brasil ve Campeonato Paulista başarıları da oldu. Fenerbahçe'de top koşturan Cristian Baroni 2010- 2011 ve 2013- 2014 yıllarında Süper Lig şampiyonlukları kazandı. Fenerbahçe 2011-2012 ve 2012-2013 yıllarında Türkiye Kupasının sahibi oldu. Cristian Baroni 2009 ve 2014 yılında Türkiye Süper Kupasını almasında başarılı olmasında pay sahibi oldu.

Cristian Baroni futbol kariyeri

Futbol kariyerine Brezilya'nın Atletico Paranense takımında başlayan Cristian Baroni 27 yaşındaki orta saha oyuncusu olarak çıktığı 57 maçta 6 gol kaydetti. Dünya genelinde çok fazla futbol kulübünde oynayan Cristian Baroni Türkiye Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'de forma giydi. Fenerbahçeli taraftarlar tarafından çok sevilen başarıl futbolcu pek çok başarıda pay sahibi de oldu.