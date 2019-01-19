Crew Esports'dan beklenen açıklama geldi

Türkiye'nin tanınmış espor organizasyonu Crew , yeni CS: GO kadrosunu geçtiğimiz gün açıkladı.

19 Ocak 2019, Cumartesi 18:11
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Crew Esports'dan beklenen açıklama geldi

Türkiye'nin tanınmış espor organizasyonu Crew , yeni CS: GO kadrosunu geçtiğimiz gün açıkladı.

Kadroda tanınmış isimler yer alıyor!

Son birkaç haftadır kulislerde dolaşan dedikodu nihayet netlik kazandı. Crew Esports , son dönemde CS: GO arenasının önde gelen isimlerinden oluşan kadroyu renklerine bağlayarak önemli transferlere imza attı. Crew Esports , bu transferler ile birlikte tekrar CS: GO arenasına giriş yapmış oldu. Geçmişte önemli takımlarda oynayan Melikşah''Davy''Özkan ve Yiğit ''veppa''Yağmur gibi önemli oyuncular artık Crew Esports başarısı için ter dökecekler.


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