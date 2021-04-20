Covid-19 erkek infertilitesine neden oluyor

Yapılan bazı araştırmalara göre, şiddetli Covid-19 vakalarının erkeğin sperminin kalitesini ve dolayısıyla doğurganlığını etkileyebilir. Covid-19 virüsünün semen kalitesini ve erkek üreme potansiyelini bozduğuna dair bazı kanıtlara rastlandı. Araştırmanın genelleştirilmesi için daha fazla çalışma yapılması gerekse de ihtiyatlı davranılması gerektiği savunuluyor.

Covid-19'u olmayan sağlıklı erkekler ile Covid-19'lu erkekler karşılaştırıldığında sperm hücrelerinde iltihaplanmada önemli bir artış gözlemleniyor.

Grip gibi herhangi bir virüsten kaynaklanan hastalıklarda da sperm sayısının birkaç hafta veya birkaç ay geçici olarak azaldığı hatta bazen sıfıra düştüğü görülmektedir. Yapılan araştırmalarda menide Covid-19 virüsüne dair ya da virüsün meni yoluyla bulaşabileceğine dair hiçbir kanıt bulunmasa da sperm hücrelerinde iltihaplanma ve oksidatif streste önemli bir artış bulundu. Sperm konsantrasyonu, hareketliliği ve şekli de virüsten olumsuz etkilendi.

Erkeklerde üremeyi olumsuz yönde etkileyebiliyor

Sperm hücreleri üzerindeki bu etkiler, daha düşük sperm kalitesi ve doğurganlık potansiyelinin azalmasına yol açabilmektedir. Bu etkiler zamanla iyileşme eğiliminde olsalar da, Covid-19 hastalarında önemli ölçüde ve anormal şekilde daha yüksek çıkmaktadır ve bu değişikliklerin büyüklüğü de virüsle ilişkilidir.

Ayrıca Covid-19’a yakalanmış erkeklerde çok daha yüksek ACE2 enzimatik aktivitesi olduğu bulundu. ACE2 veya anjiyotensin dönüştürücü enzim 2, yeni koronavirüsün çok çeşitli insan hücrelerine bağlanması ve enfekte etmesi için giriş noktası sağlayan proteindir.

Bununla birlikte, Covid-19'un erkek üreme sistemini etkileyebilmesi şaşırtıcı değil çünkü ACE2 reseptörleri veya "virüsün akciğer dokularına erişmek için kullandığı aynı reseptörler testislerde de bulunuyor.

Covid-19 salgınının başlangıcından bu yana, bu koronavirüsün enfekte olan erkeklerin doğurganlığı üzerinde zararlı bir etkisi olup olmayacağı konusunda anlaşılabilir (ancak teorik) bir endişe var. Bu virüsü tedavi etmek için kullanılan ilaçlar gibi başka faktörlerden de kaynaklanması mümkün.

Bu nedenle, ateşli hastalığa yakalanıp iyileşen erkeklerde görülen olası sperm kalitesi farklılıkları Covid-19 virüsü için de geçerlidir. Covid-19’a yakalanma riskini azaltmak için azami boyutta dikkat gösterilmesi gerekmektedir.