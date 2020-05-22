Çöven otu, çöğen familyası içerisinde yer alan ve yetiştirilmesi oldukça ekonomik olan bir bitki türüdür. Çöven otu kendi içerisinde 100 farklı türe sahiptir. Pek çok yiyecek içerisinde kullanılmasının nedeni ise faydalarının oldukça fazla olmasıdır.

Çöven otu nedir?

Çöven otu kendi içerisinde farklı pek çok türe ayrılan ve kalın köklerden oluşan odunsu bir bitki türüdür. Bazı bölgelerde çöven otu, helvacı kökü ya da sabun otu olarak da adlandırılır. Çöven otunun diğer bir adının sabun otu olmasındaki sebep ise bu otun yüksek oranda temizleyici özelliği göstermesidir. Özellikle bu ot bir temizleyici görevi gördüğü için doğal sabun olarak kullanılmaktadır. Çöven otu pek çok helva yapımında kullanıldığı için de helvacı otu olarak anılmaktadır.

Çöven otları çeşit olarak Türkiye'de de oldukça fazla yetiştirilir. Özellikle çöven otunun yaklaşık 50 türü Türkiye'de doğal yollarla yetiştirilmektedir. Bununla beraber büyüme durumuna göre 5 ile 120 cm arasında da bir boya sahip olurlar. Çöven otları insan sağlığı açısından da oldukça fazla faydaya sahiptir.

Çöven otunun faydaları nelerdir?

Çöven otu insan sağlığı açısından sayısız faydaya sahiptir. Bu faydaların her biri çöven otunu doğrudan ya da dolaylı yollarla tüketme halinde elde edilir. İşte merak edilen çöven otunun faydaları;

- Çöven otu bir çay olarak tüketildiğinde iyi bir balgam söktürücü özelliğine sahip olur.

- Romatizma ağrısı çeken kişiler çöven otu tüketebilir.

- Temizleyici özelliği olan çöven otu hem akne hem de sivilce tedavisinde kullanılır. Özellikle çöven otu sabunu akne tedavisinde tercih edilir.

- Cilt kaşıntıları ve egzama gibi durumlar karşısında da çöven otu sabunu kullanılır. Özellikle ciltteki kaşıntıların azalmasına yardımcı olur.

- Çöven otu çayı bronşit hastalıklarının tedavisinde kullanılır.

- Çöven otu çayı hem az miktarda hem de düzenli olarak kullanıldığında sindirim sistemine çok iyi gelir.

- Kabızlık sorununu giderir ve bağırsakların temizlenmesini sağlar.

- Kadınlarda regl dönemlerinde çekilen ağrıları azaltma konusunda oldukça iyidir.

- Avrupa'da yapılan araştırmalara göre özellikle lösemi tedavisinde pek çok ilaç içerisinde çöven otu yer almaktadır.

Çöven otu ne işe yarar?

Çöven otu hem sabun hem çay hem de doğal bir ot olarak kullanılabilir. Sağlık açısından ülkemizde de yetişen bir nimet olan çöven otu pek çok alanda farklı amaçlar için kullanılır. Çöven otu öncelikle doğal bir köpürme özelliğine sahiptir. Bu açıdan da çöven otu temizleyici bir doğal sabun olarak kullanılır. Bu sebeple de cilt ve saç bakımında çöven otu doğal bir sabun olarak tercih edilir. Çünkü çöven otu sabunu cildin yenilenmesini sağlarken aynı zamanda da ciltteki kaşıntı ve kepeklenme gibi durumlara iyi gelmektedir. Ayrıca akne ve sivilce tedavisinde de etkilidir.

Çöven otu bir çay olarak tüketilmesi ise romatizma, sindirim sistemi ve kabızlık gibi durumlara iyi gelmektedir. Düzenli bir şekilde tüketilen çöven otu çayı sayesinde sindirim sistemini düzenleyebilir, romatizma ile ilgili sıkıntılı durumları azaltabilirsiniz. Tüm bunlara ek olarak ağrı kesici olarak da çöven otu büyük etkilere sahiptir.

Çöven otu ne için kullanılır?

Çöven otunun ne için kullanıldığı ve kullanım alanları oldukça merak edicidir. Çöven otu mutfaktan ilaç yapımına hatta temizlik ürününe kadar pek çok farklı alanda kullanılan doğal bir bitkidir. Özellikle mutfakta bir sebze olarak doğrudan tüketilmeyen çöven otu bitkisinin kökü, eczacılık alanında daha çok tercih edilmektedir.

İlaç yapımı başta olmak üzere gıda sanayinde de kullanılan çöven otu özellikle tahin helvası yapımında kullanılır. Doğal bir temizleyici de olan çöven otu kir çıkarma özelliğine sahiptir. Bu açıdan olduğu temizlik sanayinde de sıklıkla kullanılır. Şampuan, bir temizlik maddesi olan yumuşatıcı ve sabun yapımında çöven otundan yararlanılır.

Çöven otu bir çay olarak da kullanılabilir. Çay olarak tüketildiğinde ağrı kesici ve balgam söktürücü özellikleri ortaya çıkmaktadır.