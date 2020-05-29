Bonservisi Barcelona'da olan ve şu anda da Bayern Münih'te kiralık olarak forma giyen Brezilyalı yıldız futbolcu Coutinho için İngiltere Premier Lig takımları sıraya girdi.

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre Chelsea, Newcastle, Manchester United, Arsenal ve Leicester, Barcelona'nın Brezilyalı oyuncusu Philippe Coutinho'yu transfer etmek istiyor.

Şu anda Bayern Münih'te kiralık olarak forma giyen Brezilyalı oyuncu için Katalanların 100 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli istediği öne sürülüyor.

Premier Lig'de daha önce Liverpool forması giyen Coutinho, 2018'in devre arası transfer dönenimde 120 milyon Euro + bonuslarla birlikte yaklaşık olarak 160 milyon Euro'ya Barcelona'ya transfer olmuştu.







